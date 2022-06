Kleine Mädchenwohnung in Paris

Pastelllige Farben, Duftkerzen und verspielte Accessoires – alles Indizien für eine typische Mädchenwohnung. Und ja, wir befinden uns in einem kleinen Mädchentraum, der von der Designerin Sandra Dages eingerichtet wurde. Noch besser wird dieser kleine Traum, weil wir uns in der Stadt der Liebe befinden, nämlich in Paris. Also, macht mit uns einen kleinen Rundgang durch die Wohnung.