Top 5 der Woche: Die schönsten Wohnideen

Den ersten Platz der Top 5 dieser Woche belegt ein Vorher/Nachher-Projekt aus den Niederlanden. Das Haus befand sich zwar in keinem schlechten Zustand. Allerdings verliehen die Ziegelwände in verschiedenen Rot-Braun-Tönen zusammen mit den dunklen Fensterrahmen und grauen Dachziegeln ein eintöniges und tristes Aussehen. Es musste also ein frischer Look her! Dafür wurde eine Rundumerneuerung vorgesehen, die das Haus nach der Renovierung nicht wiedererkennen lässt! Schaut euch hier noch einmal die beeindruckende Verwandlung an.