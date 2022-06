homify 360°: Wohnhaus in der Paradiesgasse, Frankfurt

Beim Anblick der zum Hof ausgerichteten Fassade entsteht das Gefühl, man würde sich im Hinterhof eines modernen englischen Stadthauses und zugleich in einem italienischen Hinterhof befinden. Hervorgerufen wird dieser Effekt aufgrund der Proportionen sowie der weiß getünchten Backsteinfassade. Durch die vergleichsweise schmale Breite gewinnt das Gebäude an künstlicher Höhe. Ebenso spielen die Platzierung der Fenster sowie die langgezogene rechteckige Form eine entscheidende Rolle, die den Korpus nochmals streckt. Der kleine Garten wird mittels einer bepflanzten, grünen Wand in die Höhe gezogen. So wird nicht nur die horizontale Fläche, sondern auch die vertikale Ebene bestens ausgenutzt. Fragmente eines Sandsteinkellers, eine vom Nachbarn benutzte Ruinenwand und ein schmaler Brunnen ergeben eine kleine, mediterrane Oase.