Ausgefallene Schreibtische

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Altius Schreibtisch von zweigespann. Die Idee zu diesem Möbelstück entstand aus dem Problem heraus, dass das Notebook ständig auf dem Schreibtisch stand, wenn man es an dem Bildschirm des Rechners angeschlossen hat. Infolgedessen entwarfen unsere Experten ihren Schreibtisch so, dass das Notebook unter der verschiebbaren Tischplatte seinen Platz findet und durch einen Kabelkanal mit dem Bildschirm verbunden werden kann. Zudem wurden gleichzeitig Steckdosen integriert, die komfortabel zu erreichen sind. Auch finden der Scanner und andere Elektrogeräte Platz in diesem Fach. Da natürlich ein gewisser Platzbedarf nötig ist, wurde die Tischplatte an der Unterseite abgeschrägt, sodass diese dennoch filigran und leicht wirkt.