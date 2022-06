Teppiche aus Deutschland und Österreich

Teppiche bringen Komfort, Gemütlichkeit und Wärme in jeden Raum, bewahren uns vor kalten Füßen und ergänzen unsere Einrichtung. Ob gewebt, geknüpft, gekoppelt oder gekettelt, in dezenten Naturfarben oder knallig bunt, rund oder eckig, groß oder klein – ohne Teppich geht zuhause gar nichts. Deshalb haben wir euch in diesem Ideenbuch einige Modelle unserer deutschen und österreichischen Experten zusammengestellt, die alle für das ganz besondere Extra in euren vier Wänden sorgen.