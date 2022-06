Frische Tapeten für den Frühling

Geografische Muster liegen bereits seit einiger Zeit voll im Trend und werden auch nicht so schnell aus unseren Wohnungen verschwinden. Warum auch? Sie sind einfach viel zu cool, um sich auf den Mathematikunterricht zu beschränken. Stattdessen sorgen sie jetzt an der Wand für frischen Wind – am besten in frühlingsleichten Pastelltönen wie hier bei MUES design zu sehen.