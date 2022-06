homify 360°: Kleines Wohnhaus mit Galerie in Reilingen

Im Obergeschoss teilt die Treppe die Geschossdecke in zwei unabhängige Teile, welche durch eine kleine Brücke über dem Luftraum verbunden sind. Dieser Bereich überzeugt durch seine offene Gestalt und durch die nahezu symmetrische Anordnung. Die Silhouette der Hülle wird klar erkennbar und spürbar. Das Holz des Bodens hüllt den Raum in ein warmes Ambiente und lässt Heimeligkeit entstehen. Industrielle Elemente bieten der behaglichen Kulisse Parole. Diese finden sich in der Brüstung, in den Gitterrosten des Bodens sowie in den großen Industrieleuchten. Die Treppe, das Podest und die Brücke wurden mit einem Gitterrost versehen, um die Offenheit des Grundrisses auch in der vertikalen Nutzung fortzuführen. Um Platz zu sparen, wurden Schiebetüren eingebaut. Von der Galerie blickt man auf die Treppe. Hinter der Brückenerschliessung ordnen sich die Schlafräume und das Bad an.

Die Treppe sowie die Galerie stehen im Zentrum des planerischen Geschehens. Neben dem gestalterischen Aspekt sollte die Treppe zudem begleitend mit den tragenden Wänden ein konstruktives Bauelement darstellen. Der Galeriebereich fungiert somit als einziges tragendes Massivbauelement im Innenraum. Dadurch wird den Bewohnern die gewünschte Freizügigkeit verschafft.