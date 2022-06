Schöne Badezimmer

Farben haben einen großen Einfluss auf die Atmosphäre eines Raumes. Wer kennt sie nicht, die moosgrünen oder ockerfarbenen Badezimmer der 70er-Jahre. Sie stehen kurz vor der Ausrottung und das ist auch gut so. Einzug halten Badezimmer, die für die Zukunft geplant werden und nicht nur eine Farbsaison überdauern. So haben schlichte und natürliche Kolorationen Hochkonjunktur. In schönen Badezimmern spielt man mit farblichen Kontrasten, die Bewegung in den Raum bringen. Auf Farbe muss natürlich nicht verzichtet werden – besser ist es, jedoch sie in Form von Handtüchern oder Accessoires einzusetzen, die man im Handumdrehen bei Nichtgefallen einfach austauschen kann. Das bedeutet auch einen geringeren finanziellen Aufwand.

Besonders schön ist hier die Eingliederung einer Stauraumfläche in der Dachschräge, die durch die spezielle Positionierung der Badewanne bestens kaschiert wird.