homify 360°: Modernes Wohnhaus mit Atelier in Hamburg-Blankenese

Ein Ort, an dem man gleichzeitig wohnen und arbeiten kann, ist der Wunsch vieler. Ein Künstlerehepaar in Hamburg-Blankenese hatte das Glück, diesen Traum wahr werden zu lassen. Auf einer Gesamtfläche von 442 m² erschuf Uldis Stoeppler, Architekt BDA, ein modernes Wohnhaus, in dem die Künstler bequem leben und kreativ werden können.

Die Umgebung, in der das Wohnhaus steht, ist überaus idyllisch und beflügelt sicherlich die Fantasie. Denn Blankenese ist ein ehemaliges Fischerdorf und gehört zu den Elbvororten. Von hier aus kommt man leicht in die Hamburger Innenstadt, kann aber auch ebenso gut alle Vorteile des Landlebens ausschöpfen.

Wir zeigen euch die besondere Villa von innen und außen und verraten euch zudem, was sich im Keller befindet.