homify 360°: Puristische Villa am Waldrand

Direkt an einen Wald grenzt die Villa und bietet einen wunderbaren Ausblick auf die umliegende Landschaft. Die Bäume scheinen dem Gebäude Schutz zu bieten. Davor lagert das horizontal ausgerichtete Haus. Dieses gliedert sich in zwei Komplexe. Im hinteren Teil des Grundstücks ordnet sich der Wohnbereich längs zur Grenze an. Vor dem eigentlichen Haus findet sich eine Garage, die die Formensprache des Hauptgebäudes aufnimmt. Durch die parallele Gestaltung entsteht so ein stimmiges Ensemble. Die Rückwand der Garage wurde mit hellen vertikalen Stäben versehen. Im starken Kontrast dazu steht die dunkle Verkleidung der Fassade, die aus patiniertem Zink besteht.