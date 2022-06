Lampentrends 2015

Kupfer war bereits 2014 der Interior Trend schlechthin und wird auch 2015 weiterhin absolut angesagt sein. Vor allem in Lampenform. Das Tolle an Kupferlampen wie dieser hier aus dem Hause DEPARSO: Sie sind nicht nur ein trendy Eyecatcher, sondern verbreiten auch ein ganz besonders stimmungsvolles, warmes Licht. Dank des reflektierenden Lampenschirms und der warmen Kupferfarbe strahlen sie je nach Lichteinfall in den unterschiedlichsten Nuancen von hellem Orange über zartes Rosé bis hin zu dunklem Rotbraun.