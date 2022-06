Wenn es um Wohnzimmermöbel im skandinavischen Stil geht, darf ein solches Sideboard natürlich nicht fehlen. Das besondere an OSLO von Mathilde Defond? Es ist ein Do It Yourself-Projekt, dessen Design jeder nach Belieben selbst bestimmen kann. Grafische und geometrische Muster sind im skandinavischen Einrichtungsstil super angesagt, ebenso wie Individualität und Kreativität. Also stellt euch die kleinen farbigen Mosaike in euren Lieblingsfarben selbst zusammen und ordnet sie so auf dem Möbelstück an, wie es euch am besten gefällt.