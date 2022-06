homify 360°: Energieeffizientes Holzhaus in Bad Grönenbach

Welches Kind träumt nicht von solch einem Zimmer? Der Raum wird mithilfe einer eingezogenen Decke halbiert und erhält so eine kleine Galerie. So kann die Nutzung des Raums vom Kind selbst bestimmt werden. Natürlich empfiehlt es sich, in der oberen Ebene zu schlafen und die untere Zone als Spielbereich zu verwenden. Jedoch wird die Kreativität des Kindes in solch einem spielerischen Raum geschult. Besonderer Clou ist die Holzfalttreppe, unter der sich praktische Einbauschränke befinden. Von denen kann man im Kinderzimmer nie genug haben.