Individuelle Ideen und Akzente sorgen dafür, dass wir uns in unserem eigenen Garten wohl fühlen – und zwar möglichst das ganze Jahr über und bei jedem Wetter. Denn wer schaut schon gerne an einem trüben Novembertag aus dem Fenster auf einen Acker aus Matsch und kaputten Pflanzen? Klar, ein Garten macht Arbeit, aber er gibt uns auch die Möglichkeit, einen ganz persönlichen Rückzugsort unter freiem Himmel nach unseren ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten. Ob man nun Gemüse züchten, sich an einer bunten Blumenpracht erfreuen, mit Freunden ausgedehnte Grillpartys feiern, mit den Kindern toben oder einfach nur ganz entspannt ein Buch lesen möchte – mit den folgenden Gartenideen macht all dies garantiert noch mehr Spaß.