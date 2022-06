Wie kann ich große Räume gemütlich einrichten?

Große Räume neigen dazu, auf den ersten Blick ungemütlich oder kühl zu wirken. Sie wirken imposant und gleichzeitig machen sie auch ratlos, da plötzlich das vorhandene Interieur als verschwindend gering wahrgenommen wird. Dem könnt ihr jedoch entgegentreten. Hierfür müsst ihr ein wenig Fingerspitzengefühl beweisen und ein wenig Kreativität in die Planung einfließen lassen. Verschiedene Möglichkeiten eignen sich dafür, auch in größeren Räumen Behaglichkeit zu erzeugen. Dies könnt ihr beispielsweise durch entsprechende Wandgestaltungen erzielen, indem ihr entweder zu Tapeten mit Motiven greift, Bilder aufhängt oder spezielle Tattoos auf die Wand klebt. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch selbst künstlerisch aktiv werden und selbst Motive entwerfen und diese auf die Wand zeichnen. Zusätzlich solltet ihr bei größeren Zimmern auch auf Materialien achten, die ihr in den Räumen verwenden möchtet. Vereinzelte Materialien wirken kühl, während Oberflächen aus Holz oder in Holzoptik eine gewisse Wärme ausstrahlen.

Wenn eure Räumlichkeiten sich durch eine eher nüchterne Architektur auszeichnen und euch das große Zimmer zunächst erschlägt , bieten Raumteiler oder Trennwände geschmackvolle Alternativen, welche Räume nicht nur teilen, sondern auch verschiedene Nutzungen der entstehenden Hälften erlauben. Diese Maßnahmen können optisch unterschiedlich gestaltet werden und erfordern keinen großen Aufwand, hinsichtlich der nachträglichen Installation. Richtet den Fokus bei der Einrichtung größerer Räume nicht darauf, wie diese auf Außenstehende wirken können, sondern achtet primär darauf, dass ihr euch in den Räumen gerne aufhaltet und euch wohlfühlt. Haltet euch immer vor Augen, dass die eigenen vier Wände der zentrale Punkt für euch und eure Familie sind. In ihnen verbringt ihr eure Freizeit und erholt euch vom Alltag. Wohnräume sollen eure Persönlichkeit widerspiegeln. Nehmt euch ausreichend Zeit, um entsprechende Anregungen zu finden, die sowohl zu euch wie auch zu euren Vorstellungen passen. Anregungen lassen sich nahezu jeden Tag und an jeder Ecke finden, wenn ihr die Augen offen haltet.