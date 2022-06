homify 360°: Einfamilienhaus in Südhessen

Auf einem ca. 1.000 qm großen Grundstück im südhessischen Lorsch haben unsere Experten von der Helwig Haus und Raum Planungs GmbH in exponierter leichter Südhanglage ein modernes Einfamilienhaus entworfen. Der Bauherr wünschte einen Ausblick auf die Bergstraße, was dazu führte, dass die Wohnebene im Obergeschoss untergebracht wurde. Was dieses Haus außerdem noch besonders macht, erfahrt ihr in unserem Ideenbuch.