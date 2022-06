homify 360°: Schönes Architektenhaus in Oldenburg

Wir zeigen euch heute ein schönes Architektenhaus in Oldenburg und liefern euch die Antwort wie Bauexperten eigentlich wohnen. Im Jahr 1983 erwarb die Familie das Haus und sanierte dieses. Jedoch wurde die Villa zunächst in fünf Mietwohnungen separiert. Vor zehn Jahren zog die Familie selber in das Haus und baute es nach ihren individuellen Wünschen um. Heute dominiert in dem herrschaftlichen Architektenhaus aus dem Baujahr 1895 ein freizügiger Grundriss, der durch die moderne und zeitlose Einrichtung unterstrichen wird.