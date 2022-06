Top 5: Häuser, die überraschen

Wie ihr selbst für wenig Geld euer Traumhaus bauen könnt, erfahrt ihr in diesem Ideenbuch: homify 360°: Low-Budget-Haus in Leutkirch. Denn in unserer Nummer zwei der Woche stellen wir euch ein Low-Budget-Haus in Leutkirch vor, das in idyllischer Lage direkt neben einem Badesee und einem Naturschutzgebiet errichtet wurde.

Vor allem die Inneneinrichtung des Gebäudes überzeugt dank seines minimalistischen Charmes. Elegante Elemente kontrastieren aufs Wunderbarste mit Dekorationselementen im Industriestil. Was das Haus noch alles für Überraschungen bereithält? Seht selbst!