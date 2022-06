Originelle Obstschalen

Odile Decq hat für Alessi die Obstschale Twist Again entworfen und somit eine Hymne an die Bewegung erschaffen. „Ein Tanz um die Früchte, der Rock fliegt zur Seite und alle Früchte bleiben drinnen“, so die Designerin. Die Obstschale besteht aus einem Blech, das so geschnitten und gebogen wird, dass ein Strudel aus Linien und Flächen entsteht. Diese verteilen sich aus der Mitte des Gegenstands heraus in alle Richtungen des Raumes. Die Schale besteht aus glänzendem Edelstahl oder aus farbigem Stahl mit Super Black Finish, einer mit Nanotechnologien erzeugten Farbe.