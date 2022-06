Vorher-Nachher: Sanierte portugiesische Villa aus den 1960er-Jahren

Die Villa liegt in Cascais, einer Kleinstadt in Portugal, nahe der atlantischen Küste, die von maritimen Klima geprägt ist. Im Jahr 1870 verbrachte die portugiesische Königsfamilie ihren ersten Sommerurlaub dort. Das royale Flair zog viele Neugiere an, die der königlichen Aura nicht entsagen konnten und sich aufgrund eines gewissen finanziellen Standards auch in der Ortschaft niederließen. Ab den 1930er-Jahren erhielt der kleine Ort Cascais einen erneuten Schub und wurde überwiegend von der gehobenen Schicht besucht, die dort Immobilen bauen ließen. Die Zuwanderung der Reichen hat die vorherrschende Architektur geprägt. Sommerhäuser und Villen formen noch immer das gegenwärtige Stadtbild.

Das Haus, das wir euch heute vorstellen, wurde in den 1960er-Jahren gebaut, einer sehr reichen zeitlichen Periode der portugiesischen Architektur. Fast fünfzig Jahre später befand sich die Villa jedoch in einem weniger guten Zustand. Ein neuer Eigentümer erkannte das Potenzial und sah den wahren Wert des Gebäudes. Deswegen er nahm sich dem Projekt an. Die strenge Fassade der 1960er-Jahre stellt eine wunderbare Balance zwischen einstiger verwendeter baulicher Stilmittel sowie der klassischen Moderne her, die den Bauherren von Beginn an faszinierten. Die Fassade zu erhalten, stelle er in den Mittelpunkt der Renovierung.

Auf dieser Schwarz-Weiß-Fotografie sieht man die Gartenansicht des Hauses. Das Bild wirkt auf den ersten Blick zunächst wie eine Ruine, jedoch erkennt man, dass das Hauptgebäude kaum beschädigt wurde, sondern lediglich der Balkon sowie die Stützen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Innenraum wies jedoch eine unfunktionale Gliederung auf, die dringend den heutigen Ansprüchen angepasst werden musste.