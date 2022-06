Die New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw aus der Erfolgsserie Sex and the City hat mal gesagt: Mein Geld habe ich am Liebsten da, wo ich es sehen kann – hängend in meinem Kleiderschrank. Offene Schranksysteme sind nicht nur ultra-modern, sondern auch wahnsinnig übersichtlich. So muss man die cremefarbene Schluppenbluse nicht erst in der hintersten Ecke suchen – man sieht vielmehr auf einen Blick, was man hat! Eingefleischte Fashionfans und Ordnungsfreaks können ihre Kleider sogar noch nach Farben sortieren. Oder nach Anlässen. Oder beidem.