Möbeltrends 2015

Doch nicht nur Entschleunigung und Natürlichkeit sind 2015 ganz groß im Trend, auch dem technischen Fortschritt verwehren wir uns selbstverständlich nicht. Im Gegenteil: Wir lieben es, neue Technologien in unsere Wohnung zu integrieren und Tag für Tag von ihren praktischen Vorteilen zu profitieren. allerdings legen wir auch Wert darauf, all die Technik so unauffällig und ästhetisch wie möglich in unsere Einrichtung einzugliedern, was vor allem bei Multi-Media-Möbeln, in der Küche und im Home Office momentan sehr gefragt ist. Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch XDSM von Büromöbel-Experte lässt sich per Knopfdruck über zwei Elektromotoren in der Höhe verstellen. Dadurch kann abwechselnd im Sitzen und im Stehen gearbeitet werden, was den Rücken entlastet und die Konzentration steigert.