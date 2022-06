Wohnen mit Pastellfarben

Pastellfarben erobern alle Jahre wieder im Frühling unsere Herzen im Sturm, doch die sanften, freundlichen Töne sind nicht nur willkommene Frühlingsboten für die warme Jahreszeit, sondern machen sich durchaus auch im Winter gut in unserer Wohnung. Zartes Rosé, Mintgrün, Vanillegelb und Co. erinnern an Eiscreme, Sorbet, Macarons und andere verführerische Süßigkeiten, sie sorgen für ein heiteres Ambiente in jeder Wohnung und bringen die nötige Leichtigkeit und Frische mit, ohne dabei übertrieben plakativ oder knallig zu wirken. Das Tolle an Pastellfarben: Sie sehen nicht nur neben neutralem Weiß, Creme oder Grau stets gut aus, sondern lassen sich auch untereinander wunderbar kombinieren. Hier kommt ein wenig Inspiration von unseren Experten.