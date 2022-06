homify 360°: Wohnhaus am Teutoburger Wald

Die Fassade wurde mit einem weißen Putz versehen. Auf diese Art und Weise fügt sich das Haus farblich in die umgebende Bebauung ein. Dennoch hebt es sich gleichzeitig auch aus ihr hervor. Das liegt vor allem an dem Wohnbereich im Erdgeschoss, welcher durch horizontale, lasierte Holzlamellen gekennzeichnet wird. Auch das helle Zinkdach wirkt individuell, ohne den Bebauungskontext zu stören. So entsteht ein harmonischer Gesamteindruck. Das Wohnhaus fügt sich optimal in die ländliche niedersächsische Umgebung ein, ohne dadurch an Persönlichkeit zu verlieren.