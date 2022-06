Moderne Traum Villa am Rhein modern umgebaut

In diesem Ideenbuch stellen wir euch eine Villa am Rhein vor, die aus den 1930er-Jahren stammt. Das Gebäude wurde in zwei Phasen umgebaut. Die erste Umbauphase erfolgte 2001. Damals wurden vor allem das Erd- sowie das Obergeschoss verändert. 2011 erfuhren dann das Dachgeschoss sowie der Eingangsbereich eine Erneuerung. Im Zuge des zweiten Umbaus wurde eine Glasgaube ins Dach geschnitten. Auch die Gartenseite der Villa wurde völlig verändert. Wie, das seht ihr gleich!