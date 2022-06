homify 360°: Renovierung eines Hauses mit Hausschwamm in Kirchberg

Aufgrund der vielen baulichen Veränderungen des historischen Hauses hat man an manchen Stellen den Eindruck man würde sich in einem Neubau befinden. Hier sieht man die ebene Wand des Hinterhofs, die vollständig erneuert werden musste, um das Haus überhaupt erhalten zu können. Bodentiefe Fenster versprechen viel natürliches Licht und tauchen den Raum trotz der engen Bebauung in Helligkeit. Eine Galerie wurde eingeplant und verspricht, ganz anders als es sonst in Häusern dieses Baujahres der Fall ist, einen hohen Raum.

Die Holztreppe weist eine puristische Gestalt auf und scheint nahezu eine Ode an das Material Holz zu sein. Die Form der Stufen wird hervorgehoben und durch die ebene Fläche der Brüstung kommt die Struktur bestens zu Geltung.