Cooles Ladendesign in Tokyo

In dem höhlenartigen Komplex findet sich ein kleiner schmaler Durchgang, der in den privaten Bereich und das Lager führt. Je nach ein- oder ausgeschaltenem Licht verändert sich die Struktur und die Stimmung. Künstliches Licht findet sich lediglich am Deckenrand und strahlt das Gebilde von unten nach oben an. Zudem wechseln das linienförmige Muster sowie die rasterhafte Anordnung der Dreiecke von einem strahlendem Weiß über Grau zu Dunkelgrau.