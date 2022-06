homify 360°: Bauernhaus und Scheune im Allgäu

Der Grundriss des Hauses entspricht dem Typus des historischen Flurküchenhauses. Das bedeutet, sobald man das Haus betritt, findet man sich direkt in der großzügigen Wohnküche wieder. Dominiert wird der Raum von Holz, das sich in unterschiedlichen Varianten offenbart. Die Möblierung nimmt sich gänzlich zurück und präsentiert sich mit einer industriellen Attitüde. Die Galerie war notwendig, um die ursprünglich geringe Raumhöhe von 1,85 Meter im Erdgeschoss nach oben zu öffnen. Die in den Raum eingestellte Treppe bietet die Erschließung zur Galerie und führt in die Räume der ersten Etage. Die Flurküche ist heute wieder der Dreh- und Angelpunkt des Hauses und hat seine einstige Funktion des Kochens und Zusammensitzens wieder zurück erhalten.