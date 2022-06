homify 360°: Perfektes Atelierhaus in Niederbayern

Der Schlafraum befindet sich im weißen, untergeordneten Kubus. Das fließende Raumprogramm wird auch im Schlafzimmer fortgeführt. So finden sich in dem Bereich die zwei Funktionen Schlafen und Körperflege vereinbart. Die Tür in der linken Ecke, die leicht übersehen werden kann, weil sie bündig mit der vertikalen Fläche abschließt, führt in das WC. Dem ordnet sich in einer zweiten Kabine ein weiteres WC an. So wird alles strikt geteilt. Hinter der hölzernen Wand liegt der Ankleidebereich, der das Schlafzimmer von überflüssigem Mobiliar befreit.