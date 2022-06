Mit POET Audio Musik neu erleben

Um unsere Lieblingsmusik in einem neuen Klang zu erleben, können wir das Abspielgerät via Bluetooth oder AirPlay Technologie mit pandoretta° verbinden. Im Boden der Soundanlage ist ein Einschubfach verborgen, in dem sich sämtliche Anschlüsse für den AirPort Express von Apple befinden. Auch den Fernseher können wir über zwei analoge Anschlüsse mit pandoretta° verbinden und uns so das Kinogefühl nach Hause holen.