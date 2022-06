Platz fürs Auto: Garagen und Carports

Das Expertenteam von Reichel Schlaier Architekten wurde mit dem Bau einer Garage beauftragt, die ausreichend Platz für zwei Autos, Fahrräder und sämtliches Gartengerät bieten sollte. Die Bauherren hatten allerdings noch weitere Wünsche, denn sie wollten gerne eine Garage aus Holz und ein echtes Unikat. Beim Bau übertrafen die Architekten die Ansprüche ihrer Auftraggeber um ein Vielfaches, denn die neue Garage erfüllt nicht nur von Größe, Material und Optik her voll und ganz alle geforderten Kriterien, sondern ist noch dazu ein echtes Nachhaltigkeitswunder. Für ihren Bau wurden nämlich keine Bäume abgeholzt, sondern schlicht und einfach Reste verwendet. So stapelte man kurze, schmale, dicke, frische, alte und ganz alte Holzbohlen so übereinander, dass sich die Struktur der unterschiedlichen Breiten der Bohlen nach außen hin abzeichnet. Das Ergebnis: Eine Garage, die nicht nur funktional, sondern auch optisch und ökologisch auf ganzer Ebene überzeugt.