Wie wirkt ein dunkler Raum heller?

In dunklen Räumen sollte das Mobiliar für einen Hauch Helligkeit und Unbeschwertheit sorgen. Helle Farben und die Wahl der richtigen Materialien können einen entscheidenden Teil dazu beitragen. Mit hellen Holzmöbeln kann man beispielweise nichts falsch machen. Wer Möbel im typischen Holzdesign nicht mag, der wird sich vielleicht mit diesem Modell anfreunden können: Ausgediente Weinkisten fungieren als Tischbeine. Um ihnen einen angesagten Look zu verleihen, wurden sie weiß gestrichen. So passt dieser Couchtisch beispielsweise hervorragend zu einer Wohnung im Shabby Chic. Die Tischplatte besteht aus einem Holzrahmen, der eine satinierte Glasplatte umfasst.

Allgemein empfehlen sich für einen dunklen Raum Möbel mit Glaseinsätzen, da diese eine gewisse Leichtigkeit repräsentieren und das Ambiente etwas auflockern.