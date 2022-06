Valentinstag: Liebe geht durch den Magen

Wer am Valentinstag eine große kulinarische Überraschung plant, sollte nicht nur das Menü perfekt durchplanen, sondern auch an die Tischdeko denken. Mal eben schnell vor dem Fernseher die Schüssel Nudeln verdrücken, geht an diesem besonderen Tag natürlich nicht. Stattdessen gehören für die romantische Stimmung unbedingt eine schöne Tischdecke, nettes Geschirr, frische Blumen und Kerzen auf den Tisch. Und allen, die mit Spitzendecken, rosa Kerzen und roten Rosen nicht so viel anfangen können, sei gesagt: Man kann auch mit einer reduzierteren Tischdeko eine unvergessliche Candlelight-Atmosphäre zaubern.