Majestätisches Einfamilienhaus

Es war einmal in einem Schlösschen am Bodensee… So könnte die Geschichte dieses Einfamilienhauses in Überlingen beginnen. Das moderne Massivhaus, designt von der Architektin Christa Kelbing, befindet sich nämlich hinter einem antiken Wasserschlösschen und hat somit fast royale Nachbarschaft.

2003 wurde das Einfamilienhaus mit 200m² Wohnfläche gebaut. Sieben Jahre lang bewohnte die Architektin selbst darin und richtete sich dort ihr Büro für Architektur am Wasserschlösschen ein. Nun wohnt in dem Haus eine dreiköpfige Familie.