5 Häuser mit Traumausblick

Diesen Traumausblick gibt es in Südengland zu bewundern. Inmitten der wildromantischen Landschaft dieser ganz besonderen Region steht das Pobble House, dessen moderne Einrichtung mit ihrem reduzierten Look die malerische Umgebung vor dem Fenster in den Mittelpunkt rückt. Hier fühlt man sich, selbst wenn man im Wohnzimmer vor dem Kamin sitzt, wie mitten in der Natur.