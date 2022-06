Apartment H&M in Wien

In der hinteren linken Ecke findet sich der Kochbereich, der ausreichend Platz bietet, um gleich mehrer Leute am Kochgeschehen teilhaben zu lassen. Bestens in Szene gesetzt wird die Zone durch die urbanen Betonhängeleuchten, die aufgrund der groben Struktur ein Pendant zu der märchenhaften Umgebung schaffen. In der Mitte wurde eine Kaskadenleuchte befestigt, die eine wahre Ikone der 1970er-Jahre ist.