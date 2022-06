WM-Fieber: Tipps für den Fußballabend

Olé, olé, es ist wieder so weit: In genau einem Monat startet die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien und ganz Fußballdeutschland fiebert mit Jogis Jungs auf dem Weg zum lange ersehnten Titel mit. Und während rund um den Zuckerhut tropische Temperaturen herrschen werden, hoffen wir Daheimgebliebenen, dass der Sommer bis zum 12. Juni doch noch Erbarmen mit uns hat und auch uns WM-würdiges Wetter beschert. Natürlich würden wir alle am liebsten die Spiele unter freiem Himmel schauen, aber hierzulande muss man ja für alles gewappnet sein. Deshalb bereiten wir lieber schon mal das Wohnzimmer vor. Denn wenn die Freunde zum Rudelgucken kommen, muss alles perfekt sein – vom Fernseher bis zu den Sitzgelegenheiten und von der Deko bis zur kulinarischen Verköstigung. Fehlt nur noch der Pokal. Aber dafür sind andere zuständig… .