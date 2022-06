Modernes Wohnen in einem alten Haus

Heute machen wir mit euch einen Besuch in ein Haus, das voller Urbanität zu sprühen scheint. Kontrastreiche Farben, Texturen und Materialien bestimmen das Interieur und machen es zu einem spannungsreichen Wohnerlebnis.

Kaum zu glauben, dass wir uns in einem ehemaligen Bauernhaus befinden, das das Innenarchitektur- und Grafikdesignbüro Linie Zweii unter einer sensiblen Sanierung zu einem modernen Wohnen neu erfand. Ihr dürft also gespannt sein, was sich hinter den verwinkelten Gassen und steinernen Gemäuern in der mittelalterlichen Stadt Besigheim befindet.