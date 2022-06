Frühlingskollektionen unserer Einrichtungsexperten

Geweihe an der Wand sind nicht jedermanns Sache. Des Waidmanns Stolz lässt den Tierfreund eher schaudern. Mit Ole aus dem Kuschelwerk muss man kein bewaffneter Grünrock sein, um an eine Wandtrophäe zu kommen. Ole ist aus einem Mix aus Retrostoffen gefertigt und wie bei richtigen Trophäen auf einer originalen Echtholzscheibe montiert. Eine perfekte Persiflage auf die Ausgestopften im Jägerheim. In der Frühlingsedition gibt es Ole in verschiedenen fröhlichen Farben und mit blumigem Geweih. Übrigens: Vom Erlös stiftet die Designerin einen festen Teil in verschiedene Tierschutzprojekte.