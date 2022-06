homify 360°: Umbau einer Scheune

Im Inneren des umgebauten Wohnhauses wurde alles äußerst offen gestaltet. So wirkt der ohnehin schon großzügige Grundriss noch weitläufiger. Die Konstruktion der Scheune wurde im Inneren sichtbar gelassen, um etwas von dem alten Charme zu wahren. Die weiß gestrichenen Wände sowie der neue Holzfußboden stehen in einem schönen Kontrast zu diesem rustikalen Element. Im offenen Wohnbereich wurden verschiedene Zonen geschaffen, die alle miteinander verbunden sind. So finden sich eine Ecke zum Lesen, ein Platz zum Musizieren sowie ein Bereich zum Essen und Entspannen.