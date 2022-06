Vorher-Nachher: Renovierung eines ruinierten Einfamilienhauses

Die Säule in der Mitte des Raumes erinnert als einziges Element noch an die Trennwand, die früher zwischen Küche und Wohnzimmer stand. Nach der Renovierung bedarf es keiner Mauern mehr, um die einzelnen Bereiche voneinander abzutrennen. Nun wird dies über die Inneneinrichtung getan. Die Küchenzone wird durch helle Einrichtungsgegenstände markiert, während das Wohnzimmer in Grautönen gehalten ist.