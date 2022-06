Einrichten mit hellem Holz

Holz im Badezimmer? Ja, auf jeden Fall! Und hier ist auch schon ein Beispiel dafür, warum Holz zu den Badezimmertrends schlechthin gehören sollte.

Dank der unterschiedlichen Farben und Musterungen von Holz ist es problemlos möglich, den gesamten Raum damit zu gestalten, ohne dass es langweilig wirkt. Für die Verkleidung des Waschtisches und der Badewanne wurde der gleiche Holzton gewählt, was zu einem harmonischen Look führt. Die verschiedenfarbigen Nuancen der Holzleisten, die die Wand zieren, bringen wiederum eine ansprechende Abwechslung hinein. Die Sanitaranlagen in Stahloptik setzen in der natürlichen Badezimmergestaltung moderne, industrielle Akzente.