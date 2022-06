homify 360°: Mobile Haus-Module ab 25.000 Euro

Kennt ihr das? Ihr liebt eure eigenen vier Wände, aber könntet euch durchaus vorstellen, eure Zelte mal an einem anderen Ort aufzuschlagen. Zum Beispiel auf einem spanischen, frisch geernteten Maisfeld. Ja gut, der Ort ist natürlich individuell wählbar. Aber einfach mal weg, ohne den ganzen Umzugsstress und das Kistenpacken und dem Finden einer neuen Bleibe?

In Spanien realisierte das Architekturbüro ÁBATON Arquitectura diese spannende Idee des modernen Nomadenlebens. Es schuf ein Haus, das transportfähig ist und einfach dort abgestellt werden kann, wo man es eben gerne hätte. Die Module sind in unterschiedlichen Größen verfügbar und Kosten je nach Ausstattung und Größe von 21.900 – 42.800 Euro. Die Serie nennt sich Casa Transportable ÁPH80. Die Zahl 80 steht für die zur Verfügung stehende Kubikmeterzahl, nämlich 80. Also ein ziemlich großes Nomadenzelt.