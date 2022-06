Außergewöhnliche Wandgestaltung

Normale Wandfarbe und Tapeten sind ja schön und gut, aber wie wäre es mal mit einer richtig außergewöhnlichen Wandgestaltung? Das dachten sich wohl auch unsere Experten von Malerwerkstätten Kriesten, denn sie spezialisieren sich auf die künstlerische Wandgestaltung mit Edelfeinputz. So entstehen einzigartige Wanddekorationen, die jeden Raum im Zuhause im Handumdrehen aufwerten. Wir möchten euch heute einige der spannendsten Dekorationsmöglichkeiten mit diesem wandlungsfähigen Material vorstellen. So könnt auch ihr bald einen ausgefallenen Schriftzug an der Wohnzimmerwand euer Eigen nennen oder natürlichen Blätterdekor euer Schlafzimmer schmücken lassen.