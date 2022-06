Indoor Rutschen

Jupiduu - Designed for Kids

Die White Elephant Rutsche von Jupiduu ist mit ihrem klaren und zeitlosen Design und dem natürlichen Material Holz das perfekte Accessoire für stilvoll eingerichtete Kinderzimmer. Bei gutem und trockenem Wetter kann sie jedoch auch jederzeit nach draußen gestellt werden. Mit einer Rutschlänge von ca. 1,20 m ist die Rutsche, die es in fünf verschiedenen Farben gibt, das ideale Spielzeug für kleine Rutschfans im Alter von 1,5 bis 4 Jahren. Übrigens steht diese Rutsche seit letztem Jahr auch in einem royalen Kinderzimmer, nämlich in dem vom britischen Thronfolger Prinz George, der eine Jupiduu Rutsche vom Modell Blue Whale zum ersten Geburtstag geschenkt bekam.