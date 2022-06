homify 360°: Modernes Fertighaus in Spanien

Wenn es um den Hausbau geht, erfreuen sich Fertighäuser immer größerer Beliebtheit bei Bauherren. Kein Wunder: Der Aufwand ist wesentlich geringer als beim herkömmlichen Bau und die Zeitersparnis ist immens. Zudem sind Fertighäuser in der Regel auch kostengünstiger und stehen traditionellen Häusern auch in Sachen Qualität in nichts nach. Heute werfen wir mit euch einen Blick in ein modernes spanisches Fertighaus, das unsere Experten von NOEM in kürzester Zeit realisiert haben: Design, Herstellung und der Bau selbst gingen in nur zehn Wochen über die Bühne.