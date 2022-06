homify 360°: Erstes Effizienzhaus Plus in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen plante das Architekturbüro bdmp | Architekten & Stadtplaner BDA GmbH & Co. KG das erste zertifizierte und realisierte Effizienzhaus Plus.

Dieses Wohngebäude ist die Weiterentwicklung eines klassischen Passivhauses. Das bedeutet, dass das Haus mehr Energie gewinnt, als es für Heizung und Warmwasserbedarf eigentlich verbraucht. Die zuviel erwirtschaftete Energie wird in einem Speichersystem zwischengelagert und kann je nach Bedarf weitergegeben werden. Unter Berücksichtigung der gestalterischen Aspekte wurde die aufwendige Technik in den Entwurf sauber integriert. Das Effizienzhaus Plus wird mithilfe von Solarstrom versorgt. Auf dem Dach des Hauses wurden Photovoltaikanlage montiert, die Sonnenenergie in Strom umwandeln. Das Gebäude ist ein besonders gelungenes Beispiel für die Integration architektonischer Gesichtspunkte sowie modernster Technologie.