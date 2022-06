Wohnaccessoires aus Pappe

Eine Vase aus Pappe? Wie soll das denn funktionieren, ohne dass sie durchweicht? Keine Angst: Amphora hat im Inneren einen Sockel aus Plexiglas, kann also problemlos mit Wasser gefüllt werden. Muss sie aber nicht, denn die Vase von Stay Green, die in ihrem Stil an altrömische Amphoren angelehnt ist, macht auch ohne florale Füllung eine eindrucksvolle Figur in eurer Wohnung.