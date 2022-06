homify 360°: Wiener Einfamilienhaus

Hier sehen wir einen Ausschnitt des Wohnbereichs. Besonderer Clou ist die Küche, die in die Aufgangstreppe integriert wurde. Der enorm hohe Raum ist geprägt von der durchgehenden Sichtbetonoberfläche, die mit Brettschalungsoptik an den Wänden und der Decke versehen wurde. So entsteht ein urbanes und industrielles Flair. Der Holzbodenbelag wurde in paralleler Ausrichtung zum Schalungsmuster verlegt und verstärkt so die horizontal gestreckte Arrangierung. Der Innenhof nimmt sich der Ausrichtung der Materialien an und setzt so die fließende Bewegung fort. Die großzügigen Öffnungen in der Dachfläche sorgen für ein helles und freundliches Raumgefühl.