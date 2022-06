Moderne Wartezimmer

In Wien haben unsere Experten von Abendroth Architekten die Wartezone einer Allgemeinarztpraxis neu gestaltet. Hier erinnert auf den ersten Blick nicht viel an ein Wartezimmer. Verschiedenfarbige, mit Leder bezogene Sitzbankgruppen sind um eine zentrale Lichtvitrine gruppiert, indirekte Beleuchtung erweitert den Raum und lässt das Farbkonzept zur Geltung kommen. Die erdigen Farbtöne der Möbel bieten Halt und binden an den dunklen Boden an. Als Ausgleich dazu stehen die luftigen Wand- und Deckenfarben. Durch sie erfährt der Raum eine Öffnung und Weite. Unverzichtbar für das Gesamtkonzept ist das Wandkunstwerk des Wiener Künstlers Manfred Makra, der den 10. Bezirk in Form von poetischen Fotoimpressionen dargestellt hat.